MotoGP: Rossi faz pole provisória em Estoril O italiano Valentino Rossi mostrou mais uma vez, nesta sexta-feira, nos primeiros treinos livres para o GP de Portugal, no circuito do Estoril, que continua dando as cartas no Mundial de MotoGP. Ele tinha um desempenho discreto até quando faltavam dez minutos para o final da sessão. Então, o piloto da equipe Repsol/Honda impôs sua maior categoria e marcou o melhor tempo do dia (1m39s391, com média de 151,474 km/h), ficando com a pole provisória. Alexandre Barros foi mal novamente: fez apenas o 16º tempo, com 1m41s234. O treino que define o grid será realizado neste sábado. O companheiro do brasileiro na Gauloises/Yamaha, o francês Olivier Jacque, foi o segundo mais rápido do dia, com o tempo de 1m39s680. O italiano Max Biaggi (Pramac/Pons) terminou em terceiro, ao fazer 1m39s691. A decepção foi o espanhol Sete Gibernau (Movistar/Honda), que dominou a maior parte do treino mas, ao final, ficou apenas em quinto, com 1m39s736. Gibernau é o segundo colocado no campeonato, com 178 pontos. Rossi soma 212 na liderança. Alexandre Barros creditou às dores no ombro e ao desequilíbrio de sua moto o pálido 16º lugar. "Tivemos um grande problema de equilíbrio e não pudemos encontrar a solução. Nada funcionou?, disse o brasileiro, oitavo na classificação com 71 pontos.