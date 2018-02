MotoGP: Rossi ganha etapa da Austrália O italiano Valentino Rossi, da Yamaha, venceu o Grande Prêmio da Austrália de MotoGP, neste domingo, em Phillip Island. Campeão antecipado da temporada, ele somou sua 11ª vitória no ano e está perto do recorde do australiano Mick Doohan, que venceu 12 vezes em 1997 - ainda faltam duas etapas para acabar o campeonato. O brasileiro Alexandre Barros fazia uma boa prova, depois de largar na 12ª posição. Quando ocupava o sexto lugar, passou reto numa curva e caiu de sua moto. Apesar do violento acidente, ele não sofreu nada grave. Com o resultado deste domingo, Rossi aumentou a sua vantagem na liderança do campeonato, chegando aos 331 pontos. Mas a briga pelo segundo lugar do campeonato está cada vez mais acirrada: o italiano Marco Melandri e o norte-americano Nicky Hayden estão empatados com 170 pontos. A próxima prova da temporada é o GP da Turquia, no domingo que vem, e a última corrida da MotoGP em 2005 será o GP da Comunidade Valenciana, na Espanha, no dia 6 de novembro. Confira o resultado do GP da Austrália: 1º Valentino Rossi (Yamaha) - 41m08s542 2º Nicky Hayden (Honda) - a 1s007 3º Carlos Checa (Ducati) - a 4s215 4º Marco Melandri (Honda) - a 4s232 5º Sete Gibernau (Honda) - a 14s088 6º Colin Edwards (Yamaha) - a 33s200 7º Shinya Nakano (Kawasaki) - a 45s055 8º Toni Elias (Yamaha) - a 45s101 9º Makoto Tamada (Honda) - a 45s103 10º John Hopkins (Suzuki) - a 50s260 11º Chris Vermeulen (Honda) - a 50s697 12º Ruben Xaus (Yamaha) - a 1m08s324 13º Roberto Rolfo (Ducati) - a 1 volta 14º James Ellison (Blata) - a 1 volta 15º Franco Battaini (Blata) - a 2 voltas