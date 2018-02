MotoGP: Rossi vence e Alexandre cai Em 2003 Valentino Rossi foi campeão do MotoGP com extrema facilidade. Ganhou inúmeras corridas e, com algumas provas de antecedência, já havia levantado a taça. Este ano, o piloto italiano continua mostrando sua habilidade, pode até conquistar novamente o título, mas esta tendo muito trabalho. Hoje, em uma corrida bastante empolgante, mostrou porque é considerado o garoto de ouro da Motovelocidade. Com sua Yamaha, largou na pole position do GP da Holanda, no Circuito de Assen. Logo na primeira curva foi ultrapassado pelo espanhol Sete Gibernau, seu grande rival nesta temporada. Travaram batalha emocionante e, somente na última volta, Rossi conseguiu a ultrapassagem que lhe valeu a vitória e, enfim, a liderança do Mundial. Rossi concluiu a prova em 38min11s831, apenas 0s456 à diferente de Gibernau, da Honda. Marco Melandri, da Yamaha, foi o terceiro. O brasileiro Alexandre Barros, em seu 200.º GP, sofreu violenta queda, felizmente sem maiores conseqüências na nona volta da corrida e acabou não pontuando. Após seis provas na temporada, Rossi chegou a tão sonhada liderança do Mundial. Divide o primeiro lugar com Gibernau, ambos com 126 pontos. Barros, com 48, caiu de quinto para sétimo. Eis os cinco primeiros na Holanda: 1) Valentino Rossi (ITA/Yamaha) - 38:11.831 a 179,876 km/h. 2) Sete Gibernau (ESP/Movistar Honda) a 0.456 3) Marco Melandri (ITA/Yamaha) a 9.909 4) Max Biaggi (ITA/Honda) a 10.183 5) Nicky Hayden (USA/Honda) a 10.300. Classificação do Mundial: 1) Rossi e Gibernau, 126 pontos; 3) Baggi, 93; 4) Checa, 56; 5) Melandri e Edwards, 54; 7) Barros, 48; 8) Capirossi, 42; 9) Hayden, 38; e 10) Abe, 33 pontos.