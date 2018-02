MotoGP: Rossi vence GP de Catalunha O piloto italiano Valentino Rossi (Yamaha) venceu neste domingo o Grande Prêmio da Catalunha de MotoGP - a quinta das 16 etapas do campeonato mundial da categoria. Rossi fechou a prova, disputada no circuito de Montmeló, com o tempo de 44min03s255 e chegou à frente do espanhol Sete Gibernau (Honda), o segundo colocado. O italiano Marco Melandri (Yamaha) foi o terceiro. O brasileiro Alexandre Barros (Honda) não terminou a prova. Ele teve de abandonar depois de sofrer uma queda na sexta volta. Com a vitória de hoje - a segunda consecutiva - Rossi chegou aos 101 pontos e ficou ainda mais perto do líder Sete Gibernau, que tem 106 na classificação geral. O italiano Max Biaggi (Honda) aparece em terceiro com 80 pontos. Alexandre Barros é o quinto colocado com 48 pontos. Veja a classificação final do GP da Catalunha de MotoGP 1. Valentino Rossi (ITA/Yamaha) en 44:03.255 2. Sete Gibernau (ESP/Honda) a 0.159 3. Marco Melandri (ITA/Yamaha) 13.923 4. Carlos Checa (ESP/Yamaha) 19.213 5. Colin Edwards (EUA/Honda) 21.205 6. Ruben Xaus (ESP/Ducati) 22.847 7. Shinya Nakano (JAP/Kawasaki) 24.014 8. Max Biaggi (ITA/Honda) 24.104 9. Norick Abe (JAP/Yamaha) 35.676 10. Loris Capirossi (ITA/Ducati) 40.775 11. Alex Hofmann (ALE/Kawasaki) 40.862 12. Niel Hodgson (ING/Ducati) 56.157 13. Shane Byrne (ING/Aprilia) 1:03.679 14. Andrew Pitt (AUS/Moriwaki) 1:05.933 15. Nobuatsu Aoki (JAP/Proton) 1:18.199 16. Michel Fabrizio (ITA/Harris WCM) 1:18.515 17. Kenny Roberts (EUA/Suzuki) a 1 volta 18. Chris Burns (ING/Harris WCM) a 5 voltas Classificação do Mundial: 1. Sete Gibernau (ESP) 106 pts 2. Valentino Rossi (ITA) 101 3. Max Biaggi (ITA) 80 4. Carlos Checa (ESP) 49 5. Alex Barros (BRA) 48 6. Colin Edwards (EUA) 44 7. Marco Melandri (ITA) 38 8. Loris Capirossi (ITA) 34 9. Norick Abe (JAP) 28 10. Nicky Hayden (EUA) 27 11. Troy Bayliss (AUS) 23 . Ruben Xaus (ESP) 23 13. Shinya Nakano (JAP) 20 14. Makoto Tamada (JAP) 15 15. Kenny Roberts (EUA) 12 16. Shane Byrne (ING) 10 . Alex Hofmann (ALE) 10 18. Niel Hodgson (ING) 9 19. Michel Fabrizio (ITA) 7 20. Nobuatsu Aoki (JAP) 6 21. John Hopkins (EUA) 4 22. Jeremy McWilliams (ING) 3 23. Andrew Pitt (AUS) 2 24. Kurtis Roberts (EUA) 1