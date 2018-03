MotoGP: Rossi vence prova na China Debaixo de muita chuva, o piloto italiano Valentino Rossi, da Yamaha, venceu neste domingo o GP da China, em Xangai, na terceira etapa do campeonato de MotoGP. Em segundo lugar chegou o francês Olivier Jacque (Kawasaki) e o italiano Marco Melandri (Honda) ficou em terceiro. O brasileiro Alexandre Barros (Honda) terminou na 11ª colocação. Com o resultado deste domingo, Rossi já soma duas vitórias na temporada e lidera o campeonato, com 70 pontos. E Alexandre Barros caiu para o terceiro lugar, com 43 pontos, atrás do italiano Marco Melandri, que tem 45. A próxima etapa do campeonato da MotoGP acontece no dia 15 de maio, em Le Mans, na França. Confira a classificação final da prova: 1º Valentino Rossi (ITA/Yamaha) - 50m02s463 2º Olivier Jacque (FRA/Kawasaki) - a 1s700 3º Marco Melandri (ITA/Honda) - a 16s574 4º Sete Gibernau (ESP/Honda) - a 18s906 5º Max Biaggi (ITA/Honda) - a 19s551 6º Jurgen van der Goorberg (HOL/Honda) - a 21s622 7º John Hopkins (EUA/Suzuki) - a 25s883 8º Colin Edwards (EUA/Yamaha) - a 31s033 9º Nicky Hayden (EUA/Honda) - a 39s299 10º Ruben Xaus (ESP/Yamaha) - a 40s991 11º Alexandre Barros (BRA/Honda) - a 44s014