MotoGP: Valentino Rossi conquista a vitória na Alemanha Numa prova disputadíssima, o pentacampeão Valentino Rossi, da equipe Yamaha, conquistou na manhã deste domingo a sua quinta vitória na temporada ao chegar em primeiro lugar no Grande Prêmio da Alemanha de MotoGP, disputado no Circuito de Sachsenring. Em segundo ficou outro italiano, Marco Melandri, da Honda. O norte-americano Nicky Hayden, também da Honda, chegou em terceiro lugar e conseguiu manter a liderança na classificação geral, com 169 pontos. Com a vitória, Rossi subiu para segundo lugar, com 143, ultrapassando o espanhol Dani Pedrosa, que apesar de largar na pole, terminou o GP na Alemanha em quarto lugar - Pedrosa tem 140 pontos na classificação. Valentino teve um bom desempenho na prova, já que no sábado ele havia sentido problemas estomacais e conseguiu apenas a 11.º posição no grid de largada. O espanhol Sete Gibernou, da equipe Ducati, que voltou a competir depois de duas corridas por causa de um grave acidente sofrido no GP da Espanha, disputado em 22 de junho, foi o oitavo colocado. Rossi comemorou a 83.º vitória na carreira vestindo a camiseta do jogador da seleção italiana Marco Materazzi, que recebeu uma cabeçada do francês Zinedine Zidane. Classificação do GP da Alemanha: 1.º Valentino Rossi (ITA/Yamaha) - 41min59s248 2.º Marco Melandri (ITA/Honda) - a 145 milésimos 3.º Nicky Hayden (EUA/Honda) - a 266 milésimos 4.º Dani Pedrosa (ESP/Honda) - a 307 milésimos 5.º Loris Capirossi (ITA/Ducati) - a 8s764 6.º Shinya Nakano (JAP/Kawasaki) - a 9s147 7.º Chris Vermeulen (AUS/Suzuki) - a 16s608 8.º Sete Gibernau (ESP/Ducati) - a 16s648 9.º Carlos Checa (ESP/Yamaha) - a 17s097 10.º John Hopkins (EUA/Suzuki) - a 17s786 11.º Toni Elias (ESP/Honda) - a 27s425 12.º Colin Edwards (EUA/Yamaha) - a 29s308 13.º James Ellison (ING/Yamaha) - a 1min02s029 14.º Jose Luis Cardoso (ESP/Ducati) - a 1min19s997 Classificação do Mundial após dez etapas: 1.º Nicky Hayden/EUA - 169 pontos 2.º Valentino Rossi/ITA - 143 3.º Daniel Pedrosa/ESP - 140 4.º Marco Melandri/ITA - 134 5.º Loris Capirossi/ITA - 118 6.º Casey Stoner/AUS - 91 7.º Colin Edwards/EUA - 77 8.º Shinya Nakano/JAP - 67 9.º Kenny Roberts/EUA - 66 10.º John Hopkins/EUA - 64