MotoGP: Yamaha Tech 3 terá Edwards e Toseland em 2008

A equipe Yamaha Tech 3 anunciou nesta terça-feira que o norte-americano Colin Edwards e o britânico James Toseland serão seus pilotos para o Mundial da MotoGP em 2008. Nas últimas temporadas, Edwards correu pela equipe oficial da Yamaha ao lado do italiano Valentino Rossi. Já Toseland chega à MotoGP após ter conquistado na temporada passada o bicampeonato do Mundial de Superbikes. O piloto britânico afirmou que estava se sentindo "na lua" com sua entrada na MotoGP. "Foi preciso muito tempo para que eu conseguisse chegar aqui, mas este é o momento adequado e a oportunidade da minha vida", assinalou. A Yamaha Tech 3 anunciou ainda que os dois pilotos correrão com pneus Michelin e que começarão a temporada com a última versão da Yamaha M1. Edwards e Toseland começarão a trabalhar esta semana no circuito de Sepang (Malásia). Os trabalhos continuarão em Jerez de la Frontera (Espanha) entre os dias 27 e 29 deste mês.