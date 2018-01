Motor é a arma da Williams para 2003 Mario Theissen, responsável pelo setor de competição da equipe Williams-BMW, revelou ter um plano para 2003 no qual espera disputar, palmo a palmo, o título mundial de Fórmula 1 com a Ferrari. Segundo ele, a chave está no novo motor de 10 cilindros, batizado de P83, que está sendo testado por Marc Gené, piloto de testes da equipe. Após as festividades de fim de ano, os titulares Juan Pablo Montoya e Ralf Schumacher testarão a nova máquina. "As provas feitas foram muito satisfatórias e deixam abertas as possibilidades de uma competitividade que possa reduzir o máximo possível a brecha que atualmente separa Williams da Ferrari", afirmou Theissen. A equipe aposta também nos novos pneus da Michelin. Novos planos - Nesta sexta-feira, a Jaguar anunciou que não mais fará a apresentação do novo carro para 2003, o modelo R4, no dia 13 de janeiro. A equipe desistiu dos planos de fazer a apresentação formal, após a demissão do chefe da equipe, Niki Lauda, no mês passado. Apenas mostrará o novo carro pela internet.