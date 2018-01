Motos: Barros é segundo em treino O piloto brasileiro Alexandre Barros (Honda) fez o segundo melhor tempo na primeira sessão de treinos para o GP do Japão de Motovelocidade, categoria 500cc. Barros cravou 1:51.007 em sua melhor passagem. O primeiro tempo do dia foi obtido pelo norte-americano Kenny Roberts (Suzuki), com 1:50.944. Com o tempo de 1:51.141, o italiano Loris Capirossi (Honda) foi o terceiro. O GP do Pacífico - 13ª etapa do Mundial - será disputado neste final de semana no circuito japonês de Motegi. O grid de largada será definido neste sábado.