Motos: Despres vence 1ª etapa do Rali O francês Cyril Despres (KTM), campeão na categoria motos do Rali Dacar do ano passado, venceu a primeira especial deste ano, disputada na manhã deste sábado, entre Lisboa e Portimao. Ele precisou de 58m10 para cruzar os 83 quilômetros do percurso. O português Ruben faria fez o segundo tempo, seguido pelo espanhol Marc Coma e do também português Helder Rodrigues. Já o brasileiro Jean Azevedo fechou o primeiro trecho cronometrado do Dakar 2006 apenas na 29ª colocação. A segunda etapa da competição, que vai começar amanhã em Portimão, terá 567 quilômetros até chegar a Málaga, na Espanha. Ao todo serão apenas 115 quilômetros de rota especial em terreno português.