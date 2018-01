Motos: italiano vence nas 500cc O italiano Valentino Rossi (Honda) venceu neste domingo o Grande Prêmio da África do Sul do Mundial de Motovelocidade, na categoria 500cc. Foi sua segunda vitória em duas etapas. Loris Capirossi (West Honda Pons) chegou em segundo e o japonês Tohru Ukawa (Repsol Honda) foi o terceiro. O brasileiro Alex Barros - que largou em 12º, chegou na nona posição. O Mundial de Motovelocidade tem 16 etapas. Veja a classificação da prova: GP da África do Sul 1 - Valentino Rossi (ITA) Nastro Azzuro Honda) 2 - Loris Capirossi (ITA) West Honda Pons 3 - Tohru Ukawa (JAP) Repsol Honda 4 - Shinya Nakano (Jap) Gauloises Yamaha Tech 5 - Norick Abe (JAP) Yamaha d´Antin 6 - Alex Crivillé (ESP) Repsol Honda 7 - Kenny Roberts (EUA) Movistar Suzuki 8 - Max Biaggi (ITA) Marlboro Yamaha 9 - Alex Barros (BRA) West Honda Pons 10 - Sete Gibernau (ESP) Movistar Suzuki 11 - Jurgen van den Goorbergh (HOL) Proton KR 12 - Arushika Aoki (JAP) Arie Molenaar Honda 13 - José Luis Cardoso (ESP) Yamaha d´Antin 14 - Anthony West (AUS) Dee Cee Jeans Honda 15 - Chris Walker (ING) Shell Advance Honda 16 - Olivier Jacque (FRA) Gauloises Yamaha Tech 3 Classificação do Mundial 1 - Valentino Rossi (Ita) 50 pts 2 - Loris Capirossi (Ita) 28 3 - Max Biaggi (Ita) 24 Norick Abe (Jap) Shinya Nakano (Jap) 6 - Garry McCoy (Aus) 20 7 - Kenny Roberts (USA) 18 8 - Alex Barros (Bra) 17 Alex Crivillé (Esp) 10 - Tohru Ukawa (Jap) 16 11 - Carlos Checa (Esp) 6 Sete Gibernau (Esp) 6 13 - José Luis Cardoso (Esp) 3