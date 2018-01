Motovelocidade: Barros é 6º em Jerez O piloto brasileiro Alexandre Barros foi o sexto colocado na sessão de treinos da categoria 500 cilindradas de Motovelocidade realizados neste sábado no circuito espanhol de Jerez de la Frontera. Barros fez sua melhor volta em 1min43s253. A primeira colocação ficou o italiano Max Biaggi, com 1min42s847, seguido do também italiano Loris Capirossi e do australiano Garry McCoy, ambos com 1min43s040. Na 250cc, o mais rápido foi o japonês Daijiro Katoh, que vem surpreendendo com tempos excepcionais para a categoria. Neste sábado, ele marcou 1min43s637. Os testes em Jerez continuam neste domingo.