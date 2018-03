MP4-18 da McLaren não corre em Mônaco A McLaren apresentou, nesta quarta-feira, o MP4-18, o novo carro da equipe inglesa de Fórmula 1, que não tem data para estrear nesta temporada. ?Tudo correu muito bem, mas é necessário ter cautela?, afirmou o piloto de testes Alexander Wurz no Circuito de Paul Ricard, na França. O MP4-18, desenhado pelo diretor-técnico Adrian Newey, conta com um motor Mercedes mais leve e nova caixa de câmbio. ?É um carro revolucionário e estamos encantados?, afirmou o diretor Martin Whitmarsh. Um porta-voz da escuderia disse que não há uma previsão para a estréia do novo carro, descartando a possilibidade de disputar o GP de Mônaco, dia 1º. O piloto finlandês Kimi Raikkonen, da McLaren, lidera a classificação do Mundial, mas tem apenas dois pontos de vantagem sobre o cinco vezes campeão mundial Michael Schumacher, da Ferrari. Schumacher venceu as três últimas provas, o que contribuiu para que a equipe italiana superasse a McLaren no Campeonato dos Construtores.