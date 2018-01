Mudanças mexem com brios de Schumacher As mudanças nas regras da Fórmula 1 não agradaram Michael Schumacher, mas o piloto admite: as alterações, que tornaram as corridas mais imprevisíveis, foram positivas no sentido de mexer com seus brios. "De certa forma, é estimulante, se bem que eu preferirira começar como no ano passado", disse o piloto, fazendo uma referência ao fato de que, quando chegou ao Brasil em 2002, era líder do campeonato. A temporada competitiva, segundo o alemão, chegou para ficar e a situação não deve melhorar a partir da próxima corrida, quando a Fórmula 1 faz um giro pela Europa. "Eu disse desde o começo do ano que esta temporada seria disputada. Teria de ser muito pouco realista pensar que as coisas poderiam se desenvolver como no ano passado, quando tudo foi perfeito para a gente. E nós somos tão pouco realistas." Mesmo com esta constatação e com todos os problemas nas provas da Austrália e da Malásia, Schumacher não perdeu a confiança. "Com certeza, não estou preocupado com nosso ínício porque sabemos exatamente o que aconteceu conosco e por quê.", declarou. "Se você vê as coisas deste modo, pode argumentar que somar oito pontos depois de um começo como este até que foi bom. É o jeito que eu vejo a situação", disse o piloto, que espera fazer a estréia do modelo F2003-GA em Ímola. Schumacher também aproveitou sua passagem por São Paulo para desmentir os rumores de que pode encerrar a carreira no ano que vem. "A situação é muito clara: meu contrato termina no fim de 2004 e isto são mais dois anos. É muito cedo para dizer o que virá a seguir e eu realmente não tenho nenhuma pista", disse o piloto. "Eu estou muito envolvido com o automobilismo e isto é ainda a minha vida. Neste momento sequer consigo pensar em parar." Na entrevista coletiva que concedeu na manhã de hoje, o alemão fez elogios a Rubens Barrichello, admitindo que está cada vez mais difícil superá-lo. "Ele está mais rápido", constatou. Um assunto inevitável, foi a bola no meio das pernas que levou de Robinho no dia anterior, que rendeu brincadeiras por parte do piloto brasileiro. Schumacher não escondeu certa agitação, mas acabou dando a mesma explicação que todos os zagueiros do Brasil e do exterior dão quando sofrem com as "molecagens" do atacante santista. "Eu olhei nos olhos dele e soube que faria aquilo. Fiz de tudo para evitar, mas não foi possível." Sobre o GP Brasil, Schumacher afirmou que é uma das corridas mais difíceis, com uma pista muito técnica que, porém, permite fazer uma coisa da qual particulamente gosta. "É uma pista com muitos pontos de ultrapassagem e realmente é uma coisa que eu gosto de fazer quando estou pilotando."