Muffato ainda tenta correr etapa da Stock Os primeiros treinos para a 6ª etapa do Brasileiro de Stock Car serão realizados nesta sexta-feira, em Interlagos, São Paulo, sob clima de tensão. O motivo é a suspensão por duas corridas do paranaense David Muffato. A punição foi aplicada na quarta-feira pela Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), por causa da atitude de Muffato na etapa de Londrina. O piloto foi considerado culpado do acidente com Pedro Gomes e, ao sair da pista, deu declarações consideradas ofensivas contra o concorrente. Vice-líder do campeonato com 75 pontos (o líder é Ingo Hoffmann, com 86), Muffato ainda estuda uma maneira de correr domingo. Ele se reuniu em São Paulo com o seu advogado, Augusto Faletti, para tentar achar uma solução. Um caminho poderá ser um pedido de liminar no tribunal da CBA. Interlagos não terá apenas a Stock Car neste fim de semana. Também serão realizadas a 5ª e a 6ª da Stock Car Light, sábado e domingo, respectivamente. Além disso, a F-3 Sul-Americana terá a 7ª e a 8ª etapa na pista paulistana. Nesta sexta, vai ser definido o grid de largada para a corrida de sábado.