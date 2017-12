Muffato é o melhor do dia na Stock David Muffato começou o dia perdendo seu equipamento de piloto ao ser assaltado na Marginal Pinheiros, em São Paulo. O táxi onde estava ficou preso em um congestionamento e um ladrão levou sua mala. Mas as coisas melhoraram para o paranaense da equipe Boettger ao chegar ao circuito de Interlagos. Ele acabou a sexta-feira como o mais rápido dos treinos livres da última etapa da Stock Car, com 1min49s151, tempo que fez na primeira sessão. ?O fato de ser sido o mais veloz do treino ajuda a superar o susto. O assalto foi uma maneira diferente de começar o dia. Tentei convencer o assaltante de que na mala só tinha meu macacão e sapatilhas, mas ele não se convenceu??, disse Muffato. Cacá Bueno, da Action Power, que briga pelo título com Giuliano Losacco, da Medley/A. Mattheis (151 pontos a 150), levou a melhor no primeiro confronto. Foi o segundo mais rápido do dia, enquanto o rival ficou apenas em 12º lugar. O grid de largada da prova será definido neste sábado, no início da tarde. E a corrida que decidirá o título da temporada 2005 da Stock Car acontece no domingo.