Muffato ganha a 3ª seguida na Stock Car O paranaense David Muffato, da Repsol-Boettger, conquistou neste domingo, no Rio, sua terceira vitória seguida no Brasileiro de Stock Car, em quatro provas, e assumiu a liderança do campeonato - 75 pontos. Em segundo lugar chegou o carioca Sandro Tannuri, da Filipaper Racing, com o também carioca Duda Pamplona (Duda/JF) em terceiro. Muffato largou em segundo, perdeu uma posição, mas a retomou após o pit stop obrigatório. Então, passou a atacar o paulista Xandy Negrão, da Medley, que ficou sem combustível quando faltavam duas voltas para o final, facilitando a vitória do paranaense. "Para mim, a vitória teve gosto especial, pois fui o primeiro a reclamar da falta de respeito da Medley, que fez um treino particular, algo que o regulamento não permite (a Medley alega que não treinou com o carro da categoria)??, disse o vencedor. "Mas vamos encarar as vitórias e a liderança com calma, com os pés no chão.?? Ingo Hoffmann, segundo no campeonato (66 pontos), foi apenas o sétimo neste domingo. Cacá Bueno, o terceiro com 35, ficou em 14º no Rio. A próxima etapa será em Londrina, dia 15 de junho. Na Stock Car Light, a vitória deste domingo foi de Sérgio Ruas, líder do campeonato, com 35 pontos. Neste domingo, no Rio, também foi realizada a quarta etapa da F-3 sul-americana, com vitória do paulista Danilo Dirani (Cesário F3). Ele lidera o campeonato com 66 pontos, contra 54 do paulista Lucas di Grassi (Avallone), segundo no GP. Confira o resultado da prova: 1º David Muffato - 48m32s498 2º Sandro Tannuri - a 4s123 3º Duda Pamplona - a 5s086 4º Carlos Alves - a 6s124 5º Antonio Jorge Neto - a 6s826 6º André Giaffone - a 10s340 7º Ingo Hoffmann - a 11s979 8º Guto Negrão - a 29s241 9º Adalberto Jardim - a 29s921 10º Raul Boesel - a 33s839 11º Chico Serra - a 38s620 12º Alceu Feldmann - a 38s727 13º Beto Giorgi - a 46s879 14º Cacá Bueno - a 50s986 15º Neto de Nigris - a 51s471 16º Nonô Figueiredo - a 57s714 17º Thiago Camillo - a 1m07s280 18º Sérgio Paese - a 1m07s524 19º Giuseppe Vecci - a 1m09s810 20º Gualter Sales - a 1 volta