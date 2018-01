Muffato vence e é o novo líder na Stock Car O piloto paranaense David Muffato assumiu a liderança da Stock Car, ao vencer a oitava etapa, neste domingo, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Cacá Bueno e Guto Negrão completaram o pódio. Muffato soma 108 pontos, contra 99 de Ingo Hoffmanm, que abandonou a prova na segunda volta. Negrão é o terceiro com 85 pontos, seguido por Cacá, com 79. A prova chegou a ser paralisada na primeira volta, após um acidente envolvendo o piloto Guálter Salles. Seu carro atropelou o fotógrado Rafael Pereira, que morreu após ser levado para o hospital. Restam quatro etapas para o fim da temporada. A próxima prova será dia 28, no Rio de Janeiro.