Mulher vai pilotar um F-1 nos EUA A norte-americana Sarah Fisher, de 21 anos, deverá se transformar na semana que vem na primeira mulher a pilotar um carro de Fórmula 1 em 10 anos. No dia 27 de setembro, durante os treinos da F1 para o GP dos EUA, ela deverá realizar testes com o carro da McLaren num evento promocional no circuito de Indianápolis, onde no dia 29 será disputada a penúltima etapa do Mundial. Sarah Fisher compete na Indy Racing League (IRL) e no mês passado foi a primeira mulher a conseguir a pole position em uma competição de alto nível. Antes, havia conseguido uma segunda e uma terceira colocações na categoria. "Estamos encantados com a possibilidade de dar a Sarah esta oportunidade", disse Martin Whitmarsh, diretor-geral da McLaren International. "Em 39 anos de nossa história nunca tivemos uma mulher como piloto e creio que agora chegou a hora?, acrescentou. ?Com sorte, a demonstração de Sarah vai ajudar a promover a F1 nos Estados Unidos e permitirá a ela adaptar-se à categoria?, explicou. Sarah Fisher visitou a sede da McLaren na Grã-Bretanha na quarta-feira para ajustar o assento do carro e conhecer os mecânicos. No dia 27, ela vai realizar testes com o modelo MP4-17. ?Estou muito emocionada por dirigir um carro de F1 em casa. Trata-se de um fato raro e eu não poderia perder esta oportunidade?, disse ela. A última mulher a dirigir um Fórmula 1 foi a italiana Giovanna Amati, em 1992.