Mulheres ganham destaque na F-1 Entre a maioria esmagadora masculina que já circula no Autódromo de Interlagos, as mulheres acabam ganhando destaque não só nas escuderias, mas nas equipes que trabalham na montagem e segurança para o GP do Brasil de Fórmula 1. Entre os bombeiros, que contarão com 20 agentes no fim de semana, trabalham duas mulheres. No período da manhã, durante 12 horas, é Patrícia Cardoso quem se desdobra para ajudar na prevenção de acidentes. Aos 27 anos, Patrícia trabalha há um como bombeiro. Ficou emocionada quando viu chegar os carros da McLaren e Ferrari. ?Deu um friozinho na barriga quando vi chegar os carros. Gosto da McLaren ainda por causa do Ayrton Senna, e a Ferrari porque tem o Rubinho?, conta. Para se tornar uma bombeiro, a moça enfrentou um treinamento de seis meses. ?Foi um intensivão. Sempre trabalho com eventos, mas são poucas mulheres que agüentam o tranco, é muito pesado?. Para a corrida de domingo, que pode decidir o campeonato, Patrícia está preparada para um possível tumulto. ?Se as pessoas se excederem, beberem além da conta, nós estaremos prontos. Nossa função aqui é a de prevenir acidentes e ajudar pessoas, desde os primeiros socorros até a necessidade de apagar um incêndio?, assinala. O lado tiete fala mais alto quando a bombeiro lembra de Rubens Barrichello. ?Eu já o vi em outros eventos e me impressionei com a humildade dele. Aqui em São Paulo vai dar Ferrari, tenho certeza?, declara. Mas qual dos dois pilotos? ?Aí não sei, depende de quem a Ferrari mandar passar na frente?. Apesar de torcer para o brasileiro, a bombeiro elege o alemão Michael Schumacher como ?muso? da Fórmula 1. ?Ele é muito bonito! Mas o (Juan Pablo) Montoya também. Apesar de termos acesso a todo o autódromo, podemos olhar só de longe, a não ser que haja algo errado, uma situação de risco. Aí sim podemos nos aproximar dos boxes?. Há 20 dias, os bombeiros estão trabalhando em Interlagos, mas Patrícia tem boas lembranças do autódromo. ?Quando eu era bem pequena, em uma visitação com a escola, nós vimos o Senna. Nunca me esqueci. Sempre vi corridas pela televisão, e quando disse lá em casa que trabalharia este ano na Fórmula 1, ninguém acreditou. Dá vontade de pedir autógrafo, mas não pode, paciência?, lamenta. A bombeiro ainda encontra dificuldade em algumas ocasiões. ?Tem muito preconceito, sim. Pedem para falar com o meu supervisor. Mas as mulheres conseguem fazer as mesmas coisas que um bombeiro homem. O que não deixo de lado é uma maquiagem, principalmente porque não tem farda para mulher ou homem. É tudo igual?, conclui. Em Interlagos, ainda não teve nenhum problema. ?Todo mundo está me tratando muito bem, de igual para igual. Até porque ser mulher ajuda em algumas coisas, como a abordagem das pessoas e no atendimento a um ferido. Nós somos mais sensíveis na hora de ajudar?, conclui.