Mundial de pilotos ainda está indefinido, diz Felipe Massa

O brasileiro Felipe Massa se mantém otimista em relação ao Mundial de Pilotos da Fórmula 1. Terceiro colocado no campeonato, quatro pontos atrás do líder Lewis Hamilton da McLaren, que tem 38, Massa confia no bom desempenho do seu carro e diz que está "tudo em aberto". Veja também: Classificação Calendário "Neste momento, tudo pode acontecer. Temos um bom carro, faltou a vitória no último fim de semana, mas estamos focados nas próximas corridas", disse nesta terça-feira, o piloto, em entrevista à emissora Sky. Na ocasião, Massa comentou o erro de estratégia da equipe italiana no GP de Mônaco, que possibilitou a Hamilton a liderança do Mundial. O piloto ainda reconheceu a força da McLaren, principal adversária, mas confia na Ferrari para somar pontos no campeonato. "Acho que podemos ser mais competitivos sempre, mesmo em Mônaco que, teoricamente, era uma pista para a McLaren, fizemos a pole com uma grande estratégia", concluiu.