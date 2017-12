Mundo da F-1 compara Alonso com Senna O excepcional trabalho de Fernando Alonso, na Hungria em especial, e ao longo da temporada, já lançam sobre ele as mais distintas comparações, mas sempre com os melhores pilotos da Fórmula 1. ?Trabalhei com Ayrton Senna na Lotus e vejo grande semelhança entre ambos. Como Ayrton, Alonso é extremamente veloz, aprende rápido e é capaz de completar 70 voltas em ritmo de classificação sem errar. É um campeão." O comentário é de Steve Nielsen, chefe da equipe Renault. Tim Wright, engenheiro-chefe da McLaren, que também teve Senna como piloto, afirmou o mesmo.