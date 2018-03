Mundo da F-1 enaltece coragem de Schummy A imprensa européia abriu com manchetes quentes a coragem de Michael Schumacher, domingo, no GP da Áustria, quando não se importou com as chamas que irromperam na lateral direita de sua Ferrari e manteve-se firme no cockpit. Depois do fogo controlado, voltou à corrida e venceu. ?Nada o pára" publicou a Gazzetta dello Sport, esportivo italiano. Os técnicos da Ferrari, da empresa fornecedora do equipamento para reabastecimento, a francesa Intertechnique, e a FIA já iniciaram investigação para apurar as causas do fogo. Em entrevista publicada pela Gazzetta, o alemão diz que ?apenas por alguns instantes" lembrou-se do ocorrido com Jos Verstappen no GP da Alemanha de 1994, o mais grave acidente dessa natureza. O piloto da Benetton na época e alguns mecânicos tiveram de ser hospitalizados, mas sem queimaduras sérias. ?Como havia poucas chamas, me dei conta que, ao contrário do caso de Jos, havia escapado pouca gasolina", explicou Schumacher, que quinta-feira já estará de volta à pista, em Fiorano, preparando-se para a próxima etapa do Mundial, dia 1º em Mônaco. Falando para a TV austríaca, Niki Lauda, fez um comentário de humor negro. ?Ainda bem que foi pouco combustível. Se fosse mais, Michael passaria a se parecer comigo." Em 1976, Lauda bateu com violência no circuito de Nurburgring, Alemanha, sua Ferrari pegou fogo e, por ter tirado o capacete, sua face ficou exposta às chamas. O rosto de Lauda, aos 53 anos, traz marcas profundas de seu drama. O presidente da Ferrari, Luca di Montezemolo, assistiu à transmissão pela TV, na Itália. ?A maneira como Schummy venceu provocou em mim uma emoção rara", comentou. ?É a primera vez que um carro que pegou fogo ganha uma corrida. Isso acontece quando se trata de uma Ferrari guiada por um piloto único." Ao contrário de Schumacher, que confessou não ter sentido medo em momento algum, Montezemolo não escondeu sua apreensão. ?Tive realmente medo quando vi o fogo no bocal da mangueira." O piloto elogiou o grupo que agiu na hora. ?Tenho os melhores mecânicos de box e confio neles 100%." Falando também para a Gazzetta dello Sport, jornal do grupo Fiat, a quem a Ferrari pertence, o diretor-esportivo da escuderia, Jean Todt, expressou ter vivido instantes de tensão pouco antes do segundo pit stop de Schumacher. O primeiro, quando ocorreu tudo, foi na 23ª volta, e o segundo, na 42ª, de um total de 69. ?Não sabíamos o que iria acontecer", afirmou o francês. Já para o glacial Schumacher, termo usado pelo jornal, a nova parada não lhe trazia preocupações. ?Se você passa por uma situação desagradável não deve pensar que ela irá repetir-se. Vivi algo semelhante quando corria de Fórmula 3 (1990).? Para o diretor-técnico da Ferrari, Ross Brawn, as dificuldades no pit stop foram mais espetaculares que propriamente sérias. ?Mas é importante descobrirmos as razões das chamas para que não se manifestem de novo." Brawn já pensa na prova das ruas de Montecarlo. ?O resultado está aberto. Teremos bem mais dificuldades lá. O carro mais rápido não significa, necessariamente, que irá vencer." Nos testes encerrados há dez dias em Paul Ricard, no traçado pequeno, para simular o de Mônaco, a Williams demonstrou que deve ser muito veloz. E nunca é demais lembrar que foi no Principado que o excepcional modelo F2002 da Ferrari sofreu sua única derrota em 2002. Em todas as demais etapas que disputou chegou em primeiro. Deu David Coulthard, da McLaren, ano passado em Mônaco.