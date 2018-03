Na Cart, Bourdais vence GP de Cleveland O piloto francês Sebastien Bourdais conquistou a terceira vitória na temporada da Cart, sábado à noite, ao vencer o GP de Cleveland. Bourdais, da equipe Newman-Haas, vencera as provas de Brands Hatch (Inglaterra) e Lausitz (Alemanha). ?É minha primeira vitória nos Estados Unidos. Foi muito duro. Tive de dar 100% em todas as voltas", afirmou o piloto de 24 anos, que disputa sua primeira temporada na categoria. O canandense Paul Tracy ficou com a segunda colocação, seguido pelo brasileiro Bruno Junqueira. Tracy lidera o campeonato com 117 pontos, contra 109 de Junqueira. Bourdais é o quinto com 74 pontos.