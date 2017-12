Na Cart, Da Matta vence 3ª seguida O brasileiro Cristiano da Matta ampliou neste domingo seu domínio na temporada da Cart. Ele venceu sua terceira prova consecutiva e a quarta no ano, derrotando Bruno Junqueira em um duelo que durou até o fim da prova, disputada no oval de Chicago. Após sete etapas, disparou na liderança do campeonato. Cristiano tem agora 95 pontos, contra 70 de Bruno Junqueira. O escocês Dario Franchitti é o terceiro, com 64, seguido pelo mexicano Michel Jourdain Jr. (57) e pelo brasileiro Christian Fittipaldi (43). Cristiano completou a prova em 2h06min35, com uma diferença de apenas 660 milésimos para Bruno Junqueira. O terceiro lugar foi de Dario Franchitti, seguido pelo japonês Tora Takagi. Tony Kanaan ficou em oitavo e agora soma 12 pontos na classificação, em 19º lugar. Christian Fittipaldi, com problemas elétricos, abandonou a prova na volta 141. Cristiano se beneficiou de um problema com Kenny Brack, que perdeu uma roda do carro após um pit-stop. O momento decisivo da prova aconteceu na volta 204, quando Cristiano, Bruno e Franchitti entraram juntos nos boxes. Os dois brasileiros saíram na frente e seguiram na ponta até o final. Foi a primeira vitória de Cristiano em circuito oval na temporada. Antes, ele havia vencido três provas em circuitos mistos. O piloto da Newman-Hass disse que isso mostra que ele tem condições de brigar pelo título. ?Muita gente andava falando por aí que nossa equipe só andava em pista mista e isto foi bom para mostrar a eles.? A próxima etapa da Cart será disputada domingo, em Toronto, no Canadá.