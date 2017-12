Na Cart, uma dobradinha brasileira O brasileiro Cristiano da Matta, da Newman Haas, venceu, neste domingo, o GP de Laguna Seca e conquistou sua segunda vitória na temporada, assumindo a liderança da competição, com 51 pontos. Christian Fittipaldi, também da Newman Haas, chegou em segundo lugar, mas teve de suar muito para conseguir essa posição, suportando por boa parte da prova a pressão do sueco Kenny Brack, da Ganassi. Com o resultado, Christian subiu de oitavo para a terceira colocação no campeonato, com 43 pontos. O mexicano Michel Jourdain Jr., da Rahal, que liderava a competição antes da prova, ficou apenas com o nono lugar e chegou a 46 pontos. Outros brasileiros que acabaram pontuando na corrida foram Bruno Junqueira (Ganassi). que ficou em quarto lugar na prova. Agora, com 38 pontos, Junqueira ocupa a quarta colocação no campeonato. Tony Kanaan (Mo Nunm) chegou em 12º, somando o seu segundo ponto na temporada. Largando na pole, Cristiano da Matta conquistou a vitória praticamente de ponta a ponta. Ao lado de Fittipaldi, na segunda colocação, fizeram a dobradinha do Brasil em Monterrey. A próxima etapa será domingo em Portland. Confira a classificação final do GP de Laguna Seca: 1º Cristiano da Matta (BRA) - 1h55m28s745 2º Christian Fittipaldi (BRA) - a 19s087 3º Kenny Brack (SUE) - a 19s410 4º Bruno Junqueira (BRA) - a 34s255 5º Patrick Carpentier (CAN) - a 35s095 6º Scott Dixon (NZL) - a 1m11s956 7º Townsend Bell (EUA) - a 1m12s431 8º Jimmy Vasser (EUA) - a 1 volta 9º Michel Jourdain Jr. (MEX) - a 1 volta 10º Alex Tagliani (CAN) - a 1 volta 11º Michael Andretti (EUA) - a 1 volta 12º Tony Kanaan (BRA) - a 1 volta 13º Max Papis (ITA) - a 1volta 14º Shinji Nakano (JAP) - a 1 volta 15º Mario Dominguez (MEX) - a 3 voltas