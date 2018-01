Na Champ Car, Bourdais fica com a pole em Edmonton O francês Sébastien Bourdais, da Newman-Haas, ficou com a pole position do GP de Edmonton da Champ Car, após o segundo treino de classificação, disputado neste sábado, no Canadá. O canadense Paul Tracy, da Forsythe, vai largar da segunda posição e o inglês Justin Wilson, da RûSport, sai em terceiro. Os brasileiros vão largar em posições discretas. Bruno Junqueira, da Newman-Haas, sai em nono e Cristiano da Matta, da RûSport, parte da 14.ª colocação. A largada para a prova deste domingo será às 14 horas (pelo horário de Brasília). Confira o grid: 1.º Sébastien Bourdais (FRA/Newman-Haas), 58s560 2.º Paul Tracy (CAN/Forsythe), 58s622 3.º Justin Wilson (ING/RûSport), 58s665 4.º A.J. Allmendinger (EUA/Forsythe), 58s893 5.º Oriol Serviá (ESP/PKV), 59s324 6.º Will Power (AUS/Team Austrália), 59s460 7.º Nelson Philippe (FRA/CTE-HVM), 59s510 8.º Andrew Ranger (AUS/Conquest), 1min00s071 9.º Bruno Junqueira (BRA/Newman-Haas), 1min00s085 10.º Mario Dominguez (MEX/Dale Coyne), 1min00s106 11.º Alex Tagliani (CAN/Team Australia), 1min00s110 12.º Jan Heylen (BEL/Dale Coyne), 1min00s199 13.º Charles Zwolsman (ING/Conquest), 1min00s291 14.º Cristiano da Matta (BRA/RûSport), 1min00s305 15.º Katherine Legge (ING/PKV), 1min00s358 16.º Nicky Pastorelli (HOL/Rocketsports), 1min00s978 17.º Dan Clarke (ING/CTE-HVM), 1min01s215 18.º Tonis Kasemets (EST/Rocketsports), 1min01s704