Na estréia, Rubinho lidera o treino Em seu primeiro treino na nova equipe, a Honda (antiga BAR), Rubens Barrichello foi o mais rápido nesta quinta-feira em Jerez de la Frontera, na Espanha. O brasileiro ficou com o mesmo tempo do espanhol Pedro de la Rosa, piloto de testes da McLaren, e superou o atual campeão da Fórmula 1, o também espanhol Fernando Alonso, que conseguiu o quarto lugar com a Renault. Foi a primeira vez que Rubinho foi para a pista com o carro da Honda. Ele deu 47 voltas com o modelo do ano passado e marcou seu melhor tempo em 1m16s732, o mesmo que Pedro de la Rosa. Depois deles, ficou outro espanhol, Marc Gené, piloto de testes da Ferrari, com 1m18s566. Enquanto isso, Alonso testou nesta quinta-feira o novo carro da Renault, o R26, que está sendo preparado para a temporada 2006 da Fórmula 1. Das 66 voltas que deu na pista, a melhor foi em 1m18s706. O campeonato da Fórmula 1 começa no dia 12 de março, com o GP do Bahrein. Confira os tempos do dia: 1º Rubens Barrichello (BRA/Honda) - 1m16s732 (47 voltas) 1º Pedro de la Rosa (ESP/McLaren) - 1m16s732 (65 voltas) 3º Marc Gené (ESP/Ferrari) - 1m18s566 (79 voltas) 4º Fernando Alonso (ESP/Renault) - 1m18s706 (66 voltas) 5º Mark Webber (AUS/Williams) - 1m18s838 (40 voltas) 6º Ricardo Zonta (BRA/Toyota) - 1m18s916 (89 voltas) 7º Nico Rosberg (ALE/Williams) - 1m19s048 (49 voltas) 8º Anthony Davidson (ING/Honda) - 1m19s084 (106 voltas) 9º Jarno Trulli (ITA/Toyota) - 1m19s164 (97 voltas) 10º Giancarlo Fisichella (ITA/Renault) - 1m19s462 (83 voltas) 11º Gary Paffett (ING/McLaren) - 1m19s606 (87 voltas) 12º Nick Heidfeld (ALE/Sauber) - 1m20s148 (79 voltas) 13º Scott Speed (EUA/Toro Rosso) - 1m21s035 (64 voltas) 14º Christian Klien (AUT/Red Bull) - 1m21s469 (44 voltas)