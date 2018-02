Na F-3 Inglesa, Nelsinho larga atrás Com um quarto e um sétimo lugares, Lucas Di Grassi é o piloto brasileiro mais bem colocado nos grids da rodada dupla da F-3 Inglesa, neste domingo, em Castle Combe. O inglês Danny Watts é o pole da primeira corrida (11ª do ano) e o holandês Adam Carroll, o da segunda. Líder do campeonato com 119 pontos, Nelsinho Piquet larga em 10º e 9º, respectivamente. Danilo Dirani sai em 12º e 11º.