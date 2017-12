Na F-Renault, briga é pelo vice-campeonato Com o título decidido em favor do paulista Allam Khodair, que fez 170 pontos nas 11 etapas anteriores, a briga na última etapa da F-Renault brasileira, domingo, em Interlagos, será pelo vice-campeonato. Cinco pilotos têm chances ? Renato David (135), Paulo Salustiano (132), Diego Freitas (127), Marcello Thomaz (126) e Patrick Rocha (106) ? e a disputa começa nesta sexta-feira, nos primeiros treinos livres. Isso porque conseguir um bom acerto do carro pode ser decisivo na corrida. Outro fator importante é o conhecimento da pista, o que deixa Renato David confiante. ?Conheço algumas ?manhas? do traçado. Mas será uma corrida difícil.?? Já na Copa Clio, que terá etapas sábado e domingo, quatro pilotos brigam pelo campeonato: Elias Júnior, Fábio Carreira, Vicente Siciliano e Alexandre Conill.