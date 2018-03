Na F-Renault, líder ainda não venceu A primeira temporada brasileira da F-Renault chega a sua metade neste fim de semana, com a disputa da 5.ª etapa no Autódromo de Jacarepaguá, no Rio, e o líder do campeonato, o paulista Allan Khodair (58 pontos), espera finalmente conseguir a primeira vitória na categoria. Ele marcou pontos nas quatro etapas anteriores, mas vencer que é bom, nada. ?E a última corrida fugiu por entre meus dedos??, disse Khodair, referindo-se à prova em Londrina, quando liderava, mas deu uma ?escapada?? na pista e acabou tendo de se conformar com o quinto lugar. Equilíbrio - A briga na F-Renault está equilibrada. O segundo colocado na classificação, Lucas Di Grassi, tem 57 pontos. O terceiro, Sérgio Jimenez, 53. Para esta sexta, estão programadas duas sessões de treinos livres em Jacarepaguá. A pole será definida no sábado e o GP vai ser disputado no domingo.