Na F-Truck, decisão será em Curitiba A decisão do título do Campeonato Brasileiro da Fórmula Truck fica para a etapa final, dia 10 de novembro, no autódromo de Curitiba. Hoje, o paranaense Wellington Cirino, da Mercedes-Benz, venceu a disputa em Tarumã, mantendo suas chances de ainda poder superar o líder Roberval Andrade, da Scania, que acabou a prova do Rio Grande do Sul em segundo lugar. A diferença é grande, mas pode ser tirada em Curitiba: o paulista Andrade soma 130 pontos, ante os 111 de Cirino. Andrade largou na pole, mas acabou caindo para segundo lugar. Cirino manteve-se à frente durante a primeira fase da corrida. Depois de relargada, em razão de programada bandeira amarela, Andrade deu o troco e acabou ultrapassando o líder do campeonato, sem oferecer nova chance ao adversário até cruzar a linha de chegada. A prova foi marcada por alguns problemas em virtude do óleo derramado na pista, que provocou acidentes como o do caminhão Volkswagen pilotado por Débora Rodrigues - chegou a capotar, embora ela nada tenha sofrido de mais grave. Na corrida de Tarumã, Héber Borlenghi (Volkswagen) foi o terceiro, à frente de Jorge Fleck (Volvo) e Pedro Muffato (Scania).