Na F1, todos contra Schumacher A temporada 2003 da Fórmula 1 tem muitas novidades, mas, como tem acontecido nos últimos anos, apenas um grande favorito: Michael Schumacher. O piloto alemão tenta atingir o recorde de seis títulos mundiais. E, com a Ferrari nas mãos, tem tudo para conseguir. Mas, para evitar a monotonia do último campeonato, a Federação Internacional de Automobilismo modificou os regulamentos esportivo e técnico da F1, o que influirá diretamente no resultado da competição e promete trazer mais emoção à categoria. O campeonato começa no dia 9 de março, no GP da Austrália, em Melbourne. Três brasileiros estarão na pista. Rubens Barrichello continua na Ferrari, na sombra de Michael Schumacher. E os outros dois são estreantes na categoria: Antonio Pizzonia, na Jaguar, e Cristiano da Matta, na Toyota. CONFIRA O CADERNO ESPECIAL DA FÓRMULA 1