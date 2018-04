Na Ferrari, Fisichella admite frustração após 14.º lugar

MONZA - Depois de ficar em segundo lugar no GP da Bélica, ainda na Force India, o italiano Giancarlo Fisichella não escondeu a frustração de ficar apenas com o 14.º lugar no treino deste sábado em sua estreia na Ferrari, e logo diante da torcida italiana, em Monza.

"Foi frustrante. Não estava me sentindo confortável ou confiante. Tudo era novo para mim", comentou o piloto, que largou na pole na Bélgica, há duas semanas, com o carro da Force India.

Neste sábado, Fisichella decepcionou ao não passar para a última sessão do treino. O italiano chegou a registrar o pior tempo da segunda parte do treino. "Nesta manhã o erro foi meu. Eu apenas não consegui fazer uma grande volta", explicou.

Apesar do resultado ruim, o italiano se mostrou conformado com a posição no grid. "Considerando tudo isso, foi um bom resultado", disse, se referindo às dificuldades de se acostumar com o novo carro.

No domingo, Fisichella, que substituiu Luca Badoer na vaga de Felipe Massa, será o primeiro italiano a dirigir uma Ferrari no circuito de Monza, desde Ivan Capelli, em 1992.