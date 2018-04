Na Fórmula 1, Williams revela pintura para modelo 2011

Faltando menos de um mês para a abertura da temporada da Fórmula 1, a Williams revelou nesta quinta-feira a pintura do seu carro FW33, modelo que será utilizado neste ano pelo brasileiro Rubens Barrichello e pelo venezuelano Pastor Maldonado.

A pintura apresenta um tom mais escuro de azul, com margens brancas no cockpit, lembrando o modelo dos anos 90 que foi pilotado pelo brasileiro Ayrton Senna. O patrocínio de maior destaque é da PDVSA, empresa petroleira da Venezuela que viabilizou a contratação de Maldonado.

A Williams deverá estrear seu novo visual na última sessão de testes antes do início da temporada, no começo de março. Os treinos deverão ser realizados em Barcelona, em substituição ao Bahrein, que receberia a etapa de estreia no dia 13.

A corrida foi cancelada por causa dos protestos antigovernamentais que ameaçam a estabilidade política daquele país. A abertura da temporada será realizada na Austrália, no circuito de Melbourne, no dia 27 de março.

Nas três primeiras sessões de testes da pré-temporada, a Williams utilizou uma pintura provisória, mais escura, sobre o novo modelo, que continuará contando com o motor Cosworth. Satisfeito com o potencial do carro, Barrichello liderou a segunda bateria de testes no início do mês, em Jerez de La Frontera, na Espanha.