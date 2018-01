Na Fórmula Cart, erro pode ser fatal A partir de agora, qualquer erro pode ser fatal. Esse é o pensamento dos pilotos que disputam o título da Cart nesta reta final da temporada. O campeonato terá sua 17.ª etapa domingo, no Autódromo Hermanos Rodriguez, na Cidade do México, e os dois primeiros colocados na classificação, o canadense Paul Tracy (204 pontos) e o brasileiro Bruno Junqueira (191) sabem que não podem mais desperdiçar oportunidades de conquistar vitórias. "Chegamos ao ponto em que o piloto tem de assumir o controle do próprio destino e partir para as três últimas etapas da temporada com o objetivo de vencer, sem se preocupar com o que os outros estão fazendo. Sei que, se eu cometer um erro daqui para a frente, vai ter muita gente pronta para aproveitar?, disse Tracy, piloto da equipe Forsythe. O raciocínio é parecido com o de Junqueira, que corre pela forte Newman-Haas e reconhece que, na etapa anterior, em Miami, deixou a chance de assumir a liderança do campeonato ao se envolver em um acidente quando disputava as primeiras posições da corrida - chegou apenas em nono lugar. Bruno está otimista em uma recuperação na Cidade do México. "Acho que tenho uma grande chance de vencer. Fiz a pole nesta pista no ano passado, cai para nono durante a corrida, mas consegui uma boa recuperação na corrida (terminou em terceiro?, recordou. Os primeiros treinos da prova mexicana ocorrem sexta-feira. Roberto Moreno não vai disputar a etapa. O piloto brasileiro foi substituído na equipe Herdez pelo mexicano Roberto Gonzalez.