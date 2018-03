Na França, Rossi vence pela 90.ª vez na MotoGP

O italiano Valentino Rossi, da Yamaha, venceu neste domingo o Grande Prêmio da França de MotoGP, disputado no circuito de Le Mans. Com o primeiro lugar, Rossi se tornou o segundo piloto com mais vitórias (90) na motovelocidade, junto com o espanhol Ángel Nieto. O recordista absoluto da marca é o italiano Giacomo Agostini, com 122 vitórias. O espanhol Jorge Lorenzo, com fraturas nos dois tornozelos, foi o segundo da prova. Quem também subiu no pódio foi o americano Colin Edwards, da Yamaha. Com o resultado, Rossi assumiu a liderança do campeonato, com 97 pontos, três a mais que o vice-líder Lorenzo e o terceiro colocado, Daniel Pedrosa. Ex-líder do campeonato, Lorenzo afirmou que não vai brigar pelo título da categoria este ano. O espanhol afirmou que seu objetivo em 2008 é "continuar aprendendo e tentar ir cada vez mais rápido". (Com informações da EFE)