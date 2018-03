Na IRL, 4 brasileiros disputam título A temporada da Indy Racing League vai esquentar de vez nas últimas seis corridas do ano. A primeira delas será no próximo domingo, em Nashville. Depois virão as de Michigan, Kentucky, St. Louis, Chicago e Texas. Os dez primeiros colocados do campeonato, depois de nove provas disputadas, estão no páreo. ?A situação é imprevisível. Mas estou apostando que um brasileiro será campeão pela primeira vez?, acredita Felipe Giaffone. Nas dez primeiras posições da IRL estão quatro brasileiros e seis norte-americanos. Os pilotos do Brasil estão em situação bem mais cômoda, ocupando quatro dos cinco primeiros lugares. Leia mais no Jornal da Tarde