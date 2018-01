Na IRL, 5º lugar deixa Kanaan satisfeito Tony Kanaan continua traçando a estratégia de somar pontos sem riscos na Indy Racing League. E, no sábado à noite, no oval de Richmond, Virgínia, o piloto brasileiro terminou em quinto e manteve a boa vantagem - 27 pontos - na liderança do campeonato. A vitória, a terceira em sete corridas, foi do neozelandês Scott Dixon. O melhor brasileiro foi Hélio Castro Neves que terminou em segundo. ?O erro foi meu. Não acertei o chassi como devia e paguei por isso. O carro não estava tão bom como eu imaginava", disse Kanaan. Dessa forma o piloto que corre com um Dallara/Honda da equipe Andretti Green julga que os 30 pontos que conseguiu com o 5º lugar foram importantes. ?Eu permaneci na frente. Esse é um dos meus objetivos", disse. A surpresa da corrida foi o bom rendimento do Dallara/Chevy de Sam Hornish Jr. que, nas últimas voltas, ultrapassou Kanaan e Giaffone com muita facilidade. Os técnicos da Chevy garantem que seus motores terão mais potência nas próximas corridas, ameaçando o domínio da Toyota (6 vitórias) e Honda (1 vitória). A corrida noturna de Richmond, um oval de apenas 1.200 metros, teve apenas 206 das 250 voltas previstas por causa da chuva. E, com exceção de Vitor Meira que bateu, os demais brasileiros pontuaram. Agora, dos quatro primeiros colocados, três são brasileiros - Tony Kanaan, Hélio Castro Neves e Gil de Ferran, Scott Dixon, depois da vitória, é o vice-líder do campeonato.No próximo domingo, a IRL terá a sua oitava etapa, no Kansas, encerrando a primeira metade do campeonato.