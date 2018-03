Na IRL, brasileiros foram mal O sul-africano Tomas Sheckter largará na pole position do Grande Prêmio de Kansas, 9ª etapa da Indy Racing League (IRL), que será disputado neste domingo às 14 horas (horário de Brasília). O filho do campeão mundial de Formula 1 em 1979, Jody Sheckter, fez sua melhor volta em 25s038, apenas 0s092 a frente do atual campeão da categoria, o americano Sam Hornish Jr. Em seguida vieram o americano Eddie Cheever Jr, com o tempo de 25s130, o francês Laurent Rendon, com 25s155 e o americano Buddy Lazier, com 25s294. O treino deste sábado confirmou o domínio dos motores Infiniti no oval de Kansas. Dos quatro primeiros colocados, três usam o motor: Sheckter e Eddie Cheever, que correm pela Eddie Cheever Racing, e Rendon, da Conquest. O brasileiro que largará na melhor colocação será Airton Daré, em sexto. O piloto da A. J. Foyt, que marcou 25s299, ocupa a sétima posição no campeonato, com 176 pontos. O líder da IRL é Hélio Castro Neves, com 280 pontos. O brasileiro da Penske, foi o segundo melhor brasileiro no treino deste sábado à tarde ficando em sétimo lugar, com 25s306. Neste domingo, Helinho corre em busca da segunda vitória na semana. A primeira foi conseguida quarta-feira, quando o pedido de anulação do resultado das 500 milhas de Indianápolis, feito pelo canadense Paul Tracy, foi negado. Com isso, o resultado foi mantido: Helinho em primeiro e Tracy em segundo. Os outros brasileiros não foram bem. Felipe Giaffone, da Hollywood Mo Nunn, ficou em 19º lugar (25s746). Giaffone é o quarto colocado do campeonato com 237 pontos. Duas posições atrás de Giaffone, larga Gil de Ferran, também da Penske, vice-líder da competição, com 277 pontos. Gil marcou 25s846. Raul Boesel, que corre pela Bradley, terminou em 23º e último lugar (25s973).