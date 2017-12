Na IRL, Daré é 3º e Helinho, o 4º O norte-americano Jeff Ward foi o vencedor das 500 Milhas do Texas, disputadas neste sábado à noite, em Dallas, nos Estados Unidos, na sexta etapa da temporada da IRL - a primeira noturna. O segundo colocado foi o também norte-americano Al Unser Jr., seguido pelo brasileiro Airton Daré. Hélio Castro Neves terminou na quarta colocação e segue na liderança do campeonato. Jeff Ward cruzou a linha de chegada apenas 0s0111 à frente de Al Unser Jr., na menor diferença dos sete anos de história da IRL. Com isso, conseguiu sua primeira vitória na categoria. Entre os outros brasileiros, Felipe Giaffone conseguiu a 5ª colocação e Raul Boesel e Gil de Ferran não completaram a prova. Ao chegar em 4º lugar em Dallas, Helinho passou a ter 227 pontos no campeonato, aumentando a sua vantagem para o segundo colodado, seu companheiro de equipe Gil de Ferran, que tem 183. A próxima etapa da IRL é o GP de Pikes Peak, no Colorado, que acontece no dia 16. Confira a classificação das 500 Milhas do Texas: 1º Jeff Ward (EUA) - 1h43m 2º Al Unser Jr. (EUA) - a 0s0111 3º Airton Daré (BRA) - a 0.0595 4º Hélio Castro Neves (BRA) - a 0s6244 5º Felipe Giaffone (BRA) - a 3s0675 6º Shigeaki Hattori (JAP) - a 5s0430 7º Billy Boat (EUA) - a 5s5567 8º Buddy Lazier (EUA) - a 9s9344 9º Richie Hearn (EUA) - a 16s9483 10º Alex Barron (EUA) - a 1 volta 11º John de Vries (EUA) - a 4 voltas 12º Greg Ray (EUA) - a 5 voltas