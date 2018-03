Na IRL, Dixon é o pole em Nashville O neozelandês Scott Dixon está mesmo se tornando o ?rei da pole position? na Indy Racing League. Nesta sexta-feira, no GP de Nashville, nona etapa da temporada, ele comanda o grid de largada pela quarta vez no ano, a terceira consecutiva. O piloto da Chip Ganassi garantiu mais uma pole com o tempo de 22s6952 no oval de 1,3 milha (2,1 quilômetros) do Estado do Tennessee. Ele alcançou a média de 331,793 km/h. Ao seu lado na primeira fila estará o brasileiro Hélio Castro Neves, da Penske, que cravou 22s7916 (330,390 km/h) na sessão classificatória. O brasileiro Tony Kanaan, da Andretti/Green, líder do campeonato com 279 pontos, é apenas o décimo no grid. Gil de Ferran obteve uma posição melhor, a quarta, o que lhe garantiu um lugar na segunda fila, ao lado do japonês Tora Takagi, da MoNunn, o terceiro. Já Vitor Meira, da Menards, é somente o 15º. A corrida de Nashville tem largada prevista para as 21 horas (horário de Brasília) e é a terceira etapa noturna do ano. O vencedor do ano passado, o americano Alex Barron, que não estava competindo regularmente nesta temporada, vai substituir na MoNunn Felipe Giaffone, que se recupera de acidente sofrido na etapa do Kansas. Barron larga em sexto. Dixon tem 248 pontos e representa ameaça real à liderança de Kanaan, assim como Helinho (247) e Gil (239).