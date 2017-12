Na IRL, Gil de Ferran fica em 2º O norte-americano Sam Hornish Jr. venceu neste sábado à noite o GP de Richmond, oitava etapa da IRL. O brasileiro Gil de Ferran, que liderou a prova até a antepenúltima volta, foi o segundo colocado, seguido pelo compatriota Felipe Giaffone. Aírton Daré completou as 250 voltas na sexta posição, enquanto Hélio Castro Neves, com problemas mecânicos, ficou na 17ª colocação, ao completar apenas 103 voltas. Helinho segue na liderança do campeonato, com 280 pontos. Gil tem 277, seguido por Hornish (256). Confira a classificação final da prova: 1º Sam Hornish Jr. (EUA) - 1h53m29 2º Gil de Ferran (BRA) - a 1s8323 3º Felipe Giaffone (BRA) - a 2s1974 4º Tomas Scheckter (AFS) - a 2s2430 5º Al Unser Jr. (EUA) - a 2s8600 6º Airton Daré (BRA) - a 3s1845 7º Richie Hearn (EUA) - a 7s5386 8º Jeff Ward (EUA) - a 1 volta 9º Robby McGehee (EUA) - a 3 voltas 10º Alex Barron (EUA) - a 4 voltas 11º Mark Dismore (EUA) - a 4 voltas