Na IRL, Helinho vence em Nazareth Helinho Castro Neves venceu neste domingo a corrida de Nazareth, 13ª etapa da Indy Racing League. O piloto assumiu a liderança do campeonato e ainda foi beneficiado pela quebra de Scott Dixon e o acidente de Tony Kanaan, pilotos que também têm chances de chegar ao título nas três provas que restam na temporada. Gil de Ferran acabou em 4º. Em uma corrida com poucas mudanças de posição, Helinho assumiu a liderança a partir da 56ª volta quando o neozelandês Scott Dixon foi para o box. E, apesar do assédio constante de Sam Hornish Jr, Helinho conseguiu manter a ponta até o final. O acidente entre Tony Kanaan e Tomas Scheckter, que tentava ultrapassá-lo, provocou a segunda e mais longa bandeira amarela da corrida. Os dois abandonaram a prova. A piloto Sarah Fisher, que bateu forte no último treino livre, sábado, ainda permanece hospitalizada em Allentown mas, segundo os médicos, está em boas condições. Na última relargada, depois da quarta bandeira amarela, Helinho quase foi ultrapassado. ?Então dei tudo de mim. Conheço muito bem essa pista desde 1999 quando ainda corrida pela equipe Hogan e não ia deixá-lo chegar na frente." Helinho disse ainda que teve de poupar combustível nas voltas finais para evitar um ?splash and go? (abastecimento rápido). ?Pelas minhas contas eu sabia que o combustível dava para chegar até o fim." Classificação da corrida: 1º - Hélio Castro Neves, Dallara/Toyota (Penske), 225 voltas (média horária de 198,882 km/h); 2º - Sam Hornish Jr, Dallara/Chevy (Panther), a 0s16; 3º - Bryan Herta, Dallara/Honda (Andretti Green), a 8s60; 4º - Gil de Ferran, Dallara/Toyota (Penske), a 9s94; 5º - Kenny Brack, Dallara/Honda (Rahal). Classificação do campeonato: 1 - Hélio Castro Neves (Brasil), 429 pontos; 2 - Gil de Ferran (Brasil), 404; 3º - Tony Kanaan (Brasil), 397; 4º - Scott Dixon (Nova Zelândia), 387; 5º - Sam Hornish Jr. (EUA), 348. A 14ª prova do campeonato será dia 7 de setembro, em Chicagoland.