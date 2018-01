Na IRL, Kanaan é 2º no treino em Motegi O piloto brasileiro Tony Kanaan foi o segundo mais rápido no treino livre desta sexta-feira para o GP do Japão, primeira etapa da IRL, que será disputada domingo no circuito de Motegi. Esta é a primeira vez que a categoria tem uma prova fora dos Estados Unidos. Kanaan ficou atrás de Scott Dixon. Felipe Giaffone obteve a sexta colocação, enquanto Hélio Castro Neves ficou em oitavo. Alex Barron, que substitui Gil de Ferran, machucado, foi o nono colocado. Nesta madrugada de sábado acontecem os treinos que definem o grid de largada.