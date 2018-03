Na IRL, Scheckter é pole em Michigan A equipe Cheever conseguiu neste sábado um feito até então inédito na Indy Racing League. Colocou seus três carros nas três primeiras posições do grid das 400 Milhas de Michigan, 11ª etapa do campeonato. O sul-africano Thomas Scheckter garantiu a pole, com o tempo de 32s451 (média de 356,985 km/h) na pista oval de 3.218 metros, seguido por Buddy Rice, americano que corre pela primeira vez na categoria (32s457, média de 356,926 km/h), e pelo dono do time, o veterano americano Eddie Cheever (32s678, média 354,507 km/h). O primeiro carro com motor Chevy no grid foi o do americano Sam Hornish Jr., da equipe Panther, quarto colocado com 32s789 (353,304 km/h). O brasileiro mais bem posicionado é Hélio Castro Neves, da Penske, em sexto lugar, com 32s863 - 352,517 km/h. Ele corre com motor Chevy. O banho da Cheever traz uma certeza e uma dúvida. A certeza é que os potentes motores Infiniti, utilizados pela equipe, são imbatíveis em treinos realizados em ovais longos, como Michigan. A dúvida é se eles finalmente adquiriram a resistência necessária para as condições de corrida. Isso porque Scheckter, que conquistou sua terceira pole na categoria, só terminou três das dez etapas anteriores. Bateu algumas vezes, mas a maioria de seus abandonos ocorreu por quebra de motor. Eddie Cheever só concluiu cinco corridas até agora, e várias vezes ficou pelo caminho porque o motor não agüentou. Já o brasileiro Felipe Giaffone, da MoNunn, tentava se conformar com o seu 12º lugar (32s989). "Fiz o que dava com o carro e o motor (Chevy) que tenho." Mas ele espera uma situação diferente na prova deste domingo. "Largar bem não é importante numa corrida de 400 milhas, em 200 voltas, com seis pits stops. Vou tentar ir acertando o carro na prova, para atacar nas voltas finais." O líder da temporada, o brasileiro Gil de Ferran, da Penske, que tem 347 pontos - Helinho soma 337, Hornish Jr., 333, e Giaffone, 295 -, larga apenas em 17º (33s114). Airton Daré, da A. J. Foyt, está um pouco melhor no grid, 13º (33s037). Raul Boesel, da Bradley, é apenas o 18º colocado (33s118). A corrida começa às 16 horas, de Brasília. O SporTV exibe videoteipe, às 20 horas. Confira o grid das 400 milhas de Michigan: 1) Tomas Scheckter (Cheever) - 32s4518 2) Buddy Rice (Cheever) - 32s4571 3) Eddie Cheever (Cheever) - 32s6785 4) Sam Hornish Jr. (Panther) - 32s7898 5) Mark Dismore (Menards) - 32s8325 6) Hélio Castro Neves (Penske) - 32s8631 7)Alex Barron (Blair) - 32s9317 8) Sarah Fisher (Dreyer & Reinbold) - 32s9341 9) Eliseo Salazar (A J Foyt) - 32s9366 10) Tony Renna (Kelley) - 32s9428 11) Robbie Buhl (Dreyer & Reinbold) - 32s9849 12) Felipe Giaffone (Mo Nunn) - 32s9891 13) Airton Daré (A J Foyt) - 33s0377 17) Gil de Ferran (Penske) - 33s1146 18) Raul Boesel (Bradley) - 33s1181