Na Itália, Gibernau consegue sua primeira pole na MotoGP Apesar da má colocação na tabela de classificação, o piloto espanhol Sete Gibernau (Ducati Marlboro) garantiu, neste sábado, a sua primeira pole position na temporada 2006 da MotoGP ao ser o mais rápido no treino classificatório do GP da Itália. Ele registrou o tempo de 1min48s969. A segunda posição no grid ficou com o companheiro de equipe de Gibernau, o italiano Loris Capirossi, que conseguiu a marca de 1min49s058. O heptacampeão mundial Valentino Rossi (Camel Yamaha) largará no terceiro posto ao fazer a sua melhor volta em 1min49s167. O líder do campeonato, o norte-americano Nicky Hayden (Repsol Honda), largará na quarta colocação. O também espanhol Dani Pedrosa (Honda), que faz sua estréia na categoria, ficou em oitavo. Sete Gibernau, que ainda não conseguiu subir ao pódio nesta temporada, ocupa a nona posição na classificação, com 33 pontos, 50 a menos que Hayden. O italiano Marco Melandri é o segundo (79), seguido de Capirossi (79). Rossi é o oitavo, com 40. A largada para a corrida na Itália, a sexta na temporada, acontece às 9 horas deste domingo, no circuito de Mugello. O canal pago Sportv irá trasmistir a prova. Confira os dez melhores do grid de largada: 1. Sete Gibernau (ESP/Ducati Marlboro) - 1min48s969 2. Loris Capirossi (ITA/Ducati Marlboro) - 1min49s058 3. Valentino Rossi (ITA/Camel Yamaha) - 1min49s167 4. Nicky Hayden (EUA/Repsol Honda) - 1min49s212 5. Shinya Nakano (JAP/Kawasaki Racing) - 1min49s328 6. Marco Melandri (ITA/Fortuna/Honda) - 1min49s343 7. John Hopkins (EUA/Rizla Suzuki) - 1min49s478 8. Dani Pedrosa (ESP/Repsol Honda) - 1min49s516 9. Casey Stoner (AUS/Honda LCR) - 1min49s915 10. Makoto Tamada (JAP/Konica Minolta Honda) - 1min50s084