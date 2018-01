Na Penske, não há jogo de equipe A Penske não é a Ferrari e Hélio Castro Neves e Gil de Ferran que decidam na pista quem será o campeão da temporada da Indy Racing League. Esta é a determinação do dono da equipe, Roger Penske, a seus pilotos, nesta reta final da competição. E olha que eles não estão sozinhos na briga. A duas corridas do encerramento da disputa ? a 14ª e última etapa será disputada hoje, em Chicago, Helinho, o líder com 437 pontos, e Gil, o segundo colocado com 436, têm o americano Sam Hornish Jr., da Panther, na ?cola? deles, com 429. E Felipe Giaffone (391), da MoNunn, ainda está no páreo. Nem por isso Roger Penske defende o jogo de equipe. Leia mais no O Estado de S. Paulo