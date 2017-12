Na pista, Piquet. (o Nelson Ângelo) Nelson Ângelo Piquet, o Nelsinho, nem sabe direito por que o pai, Nelson Piquet, tricampeão mundial de Fórmula 1, escolheu a Fórmula 3 Sul-Americana para sua estréia no automobilismo - amanhã, às 9h30, no autódromo de Brasília. A Rede Globo mostrará a prova dentro do programa "Esporte Espetacular". Leia mais no Jornal da Tarde