Na pole, Helinho retoma logo os treinos Depois de dois dias de folga ? segunda e terça ?, Hélio Castro Neves volta ao oval de Indianápolis na quarta-feira para mais treinos livres. A Penske irá simular todas as situações de corrida nos próximos três dias. ?Vamos andar com tanque cheio, com meio tanque, com o tanque quase vazio, com pneus novos, seminovos e velhos. Todas as combinações possíveis serão estudadas. E também vamos aproveitar as variações meteorológicas, que influenciam muito no comportamento do carro na pista?, explica o piloto brasileiro, que conseguiu a pole position das tradicionais 500 Milhas - a prova será no dia 25. Fora tudo isso, os engenheiros da equipe estudarão atentamente pequenas mudanças aerodinâmicas para enfrentar cada situação. ?Parece fácil, mas não é. O acerto do carro tem muitas variáveis e todas têm de ser testadas?, revela o brasileiro. Segundo Helinho, a vibração do vento e a turbulência do tráfego complicam a vida dos pilotos na pista de Indianápolis. Por isso, quando entra na pista, a primeira coisa que faz é observar a direção do vento. Na tomada oficial de tempos, Helinho foi o único piloto entre os 24 a fazer as quatro voltas na casa dos 38 segundos: 38s847 (primeira volta), 38s757 (segunda), 38s879 (terceira) e 38s872 (quarta). E estabeleceu a velocidade média de 372,845 km/h. Já Tony Kanaan, o segundo mais rápido no ?pole day? com um Dallara/Honda da Andretti Green, fez a terceira volta na casa dos 39 segundos. Nas outras três, foi ligeiramente mais lento que Helinho: 38s916 na primeira, 38s930 na segunda e 38s993 na quarta. Sua média foi de 371,688 km/h. A prova de Indianápolis é a quarta da temporada da Indy Racing League, na qual Helinho é o quinto colocado, com 83 pontos. O líder é norte-americano Scott Sharp, com 106 pontos, que venceu a corrida de Motegi, no Japão. As duas outras vitórias foram de neozelandês Scott Dixon (Homestead) e de Tony Kanaan (Phoenix). As demais poles do ano foram de Kanaan (Homestead e Phoenix) e Dixon (Motegi). Segundo Helinho, a Penske deverá arrancar para disputar o título de 2003 a partir de Indianápolis. ?Tivemos alguns problemas no começo da temporada. Agora estamos com o carro bem acertado e a equipe está trabalhando como gosta o Roger Penske (dono da escuderia). É a hora de reagirmos?, avisa ele.